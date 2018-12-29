Украина готовится к суду с Россией из-за Крыма

В Европейском суде по правам человека зарегистрированы документы от правительства Украины, поданные к слушанию по объединенной крымской жалобе «Украина против РФ».

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина на странице в Facebook.

Он отметил, что Украина передала в Страсбург «позицию касательно аннексии и нарушений прав человека в Крыму», чтобы их рассмотрели к заседанию Суда в феврале.

Дипломат указал, что в подготовке правовой позиции участвовал Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист, королевский адвокат Бен Эммерсон.

Первые слушания по «крымскому делу» должны состояться 27 февраля 2019 года. По итогам этого заседания Европейский суд по правам человека должен принять решение о приемлемости жалобы Украины и юридически установить дату начала фактического контроля России над Крымским полуостровом. Украина утверждает, что потеряла контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года.