В Харькове мужчине при запуске фейерверка оторвало кисть

Житель Харькова получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти во время запуска фейерверка в Новогоднюю ночь.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, происшествие случилось 1 января около 03:10 на улице Библика вблизи жилого дома.

«Из-за собственной неосторожности при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти», - сообщили в полиции.

Установлено, что данную пиротехнику мужчина приобрел на рынке.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.