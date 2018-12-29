В Харькове мужчине при запуске фейерверка оторвало кисть

В Харькове мужчине при запуске фейерверка оторвало кистьСегодня, 09:30
Житель Харькова получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти во время запуска фейерверка в Новогоднюю ночь.
Как сообщает отдел коммуникации полиции области, происшествие случилось 1 января около 03:10 на улице Библика вблизи жилого дома.
«Из-за собственной неосторожности при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти», - сообщили в полиции.
Установлено, что данную пиротехнику мужчина приобрел на рынке.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.