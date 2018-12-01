В Кременчуге пьяные патрульные избили и ограбили прохожего

Сегодня, 29 декабря, следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, совместно с сотрудниками управления Департамента внутренней безопасности в Полтавской области задержаны четверо сотрудников Национальной полиции, совершивших разбойное нападение на прохожего, сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, вечером 27 декабря в Кременчуге сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями.

По данному факту территориальным управлением ГБР в Полтаве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Полицейских задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.