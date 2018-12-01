Сколько украинцев на самом деле работают за границей

На постоянной основе за границей находится 3,2 млн украинских трудовых мигрантов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «цифры в 12 млн нигде в миграционной аналитике нет, равно как и она не приводилась на итоговой пресс-конференции министра социальной политики Украины Андрея Ревы».