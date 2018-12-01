» » Сколько украинцев на самом деле работают за границей

Сколько украинцев на самом деле работают за границей

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

На постоянной основе за границей находится 3,2 млн украинских трудовых мигрантов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «цифры в 12 млн нигде в миграционной аналитике нет, равно как и она не приводилась на итоговой пресс-конференции министра социальной политики Украины Андрея Ревы».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:24

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС

Сегодня, 18:12

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным

Сегодня, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 15:53

С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров

Сегодня, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

Сегодня, 13:24

Разведка: РФ готовится применить на оккупированном Донбассе химоружие

Сегодня, 12:57

С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями

Сегодня, 12:05

Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 11:42

ОБСЕ зафиксировала скопление танков боевиков в Луганской области

Сегодня, 09:56

Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади

Сегодня, 09:21

Потерь среди украинских военных с начала суток нет

Вчера, 18:30

С 1 января повысят пенсии 2 миллионам украинцев

Новости Украины:

Сегодня, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

Сегодня, 13:05

В Кременчуге пьяные патрульные избили и ограбили прохожего

Сегодня, 12:55

Сколько украинцев на самом деле работают за границей

Сегодня, 12:05

Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 11:57

В 2018 году Рада приняла 158 законов

Сегодня, 11:39

Украина может открыть в Польше еще три консульства

Сегодня, 10:59

В Авдеевке возобновили водоснабжение

Сегодня, 09:54

Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Сегодня, 09:28

Синоптики спрогнозировали погоду на январь

Вчера, 18:05

Пограничники задержали 154 боевиков на Донбассе

Вчера, 16:52

Назначена дата новой встречи Лукашенко и Путина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 