В 2018 году Рада приняла 158 законов

В 2018 году Верховная Рада приняла 158 законов. Об этом в итоговом интервью телеканалу «Рада» заявил председатель ВР Андрей Парубий, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Он назвал законодательную работу в 2018 году чрезвычайно сложной и одновременно очень продуктивной.

«Мы принимали законодательные акты высшего веса», - отметил он и подчеркнул, что в разных сферах проводились реформы и воплощались решения. Среди самых масштабных законов он назвал Закон «О национальной безопасности».

Среди важных и актуальных Парубий также назвал законы о противоминной деятельности и о прилегающей зоне. «Символичным был закон о военном приветствии «Слава Украине! Героям слава!» - сказал он и добавил, что это укрепляет украинский дух украинской армии.

В других сферах, по словам председателя парламента, также состоялись важные изменения, в частности, «изменения в Конституцию, в которых определяется путь Украины в ЕС и НАТО как ключевое направление внешней политики».

Среди чрезвычайно знаковых для страны Председатель Верховной Рады также назвал закон о создании антикоррупционного суда, законы о продлении декоммунизации, закон об украинском государственном языке, а также закон о признании бойцов УПА, Полесской Сечи, бойцов повстанческого движения участниками боевых действий, которых фактически приравнивая их к бойцам, которые сейчас стоят на передовой.

Сред сверхважных исторических решений председатель Верховной Рады также назвал решение парламента по созданию поместной православной церкви.

В этом году, по словам председателя парламента, был принято ряд ключевых кадровых решений. В частности, назначен председатель Национального банка Украины, уполномоченный по правам человека, председатель Счетной палаты, обновлен состав ЦИК. «Следующий год - это год выборов - и президентских, и парламентских. Крайне важно, чтобы они проходили по обновленной Центральной избирательной комиссии», - отметил он.

В общем, несмотря на принятые 158 законов и огромное количество постановлений, а также законов в первом чтении, не удалось воплотить мечту председателя парламента - принять избирательный кодекс. Парубий выразил надежду, что этот документ будет принят в следующем году.