В Авдеевке возобновили водоснабжение

Вчера, 28 декабря, в Авдеевке Донецкой области полностью возобновили водоснабжение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«27 декабря завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач (на временно неподконтрольной территории) и возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 7:00 28 декабря водоснабжение населению восстановлено в полном объеме», – говорится в .

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу с 25 декабря.