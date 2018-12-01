Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Это перемирие началось 29 декабря.