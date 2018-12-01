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Синоптики спрогнозировали погоду на январь

Сегодня, 09:28 citynews.net.ua | Напечатать

Средняя месячная температура воздуха в январе составит 1-6 ° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8 ° мороза, сообщает Украинский Гидрометцентр.

«Абсолютный минимум температуры 23-37 ° мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39 ° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22 ° мороза», - говорится в сообщении.

Абсолютный максимум температуры 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°.

Среднее месячное количество осадков 27-56 мм, на Закарпатье, в Карпатах до 57-155 мм.

Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив.


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