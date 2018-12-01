Назначена дата новой встречи Лукашенко и Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в субботу, 29 декабря, в Москве, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря», - говорится в сообщении.

Лидеры двух государств провели встречу во вторник 25 декабря. В пресс-службе Лукашенко уточняли, что среди других наиболее актуальных тем: ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.

Белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Беларусь импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в стране. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.