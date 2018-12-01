В Киеве мужчина укусил патрульного

В Киеве мужчина, чтобы «освободить» товарища из полиции, сначала схватился за оружие правоохранителя, а затем нанес телесные повреждения полицейскому, который его задерживал.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, инцидент произошел в помещении Голосеевского управления полиции, куда сотрудники полка особого назначения доставили мужчину, у которого обнаружили похищенный телефон.

Во время документального оформления происшествия в помещение управления забежал неизвестный, который начал требовать отпустить товарища, нецензурно ругаться и угрожать правоохранителям.

«В результате мужчина схватился руками за огнестрельное оружие одного из полицейских. Следовательно правоохранители задержали правонарушителя, однако он оказал сопротивление и укусил за руку патрульного», - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 26-летний киевлянин, ранее судимый за хулиганство.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.