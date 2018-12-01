В воинской части взорвался котел: тяжело травмирован 20-летний срочник

В одной из подчиненных воинских частей оперативного командования «Юг» в котельной произошла авария – произошел разрыв котла. В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы, сообщает пресс-служба командования.

«Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказана неотложная медицинская помощь. О данном случае командованием части были проинформированы родители срочника», - говорится в сообщении.

Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.