Президентская избирательная кампания стартует 31 декабря

Центральная избирательная комиссия объявила о начале с 31 декабря избирательного процесса очередных выборов Президента Украины, назначенных на воскресенье, 31 марта 2019 года.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, сообщили в пресс-службе Комиссии.

Согласно закону, избирательная кампания продлится 90 дней.

Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представления кандидатами документов в ЦИК продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года. Перед подачей документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.

Подача документов заканчивается за 55 дней до дня выборов – регистрация кандидатов продлится до 8 февраля включительно.

Отказаться от баллотирования кандидаты могут до 7 марта 2019 года. 8 марта 2019 года ЦИК окончательно утвердит избирательные бюллетени.

Каждый из кандидатов имеет право начинать предвыборную агитацию со следующего дня после регистрации и проводить ее до полуночи 29 марта 2019 года.

Образование окружных избирательных комиссии продлится до 18 февраля, участковых избирательных комиссий – до 12 марта.

Голосование на выборах Президента будет проводиться 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

Результаты голосования ЦИК должен установить до 10 апреля. Не позже чем через 30 дней после объявления официальных результатов новоизбранный президент должен вступить в должность.