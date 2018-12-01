Украина получила почти €350 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка

Сегодня в государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в размере 349,3 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 лет», - говорится в сообщении.

По этому кредиту было использовано часть гарантии в сумме 375 млн долл США в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов.

Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.