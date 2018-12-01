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Арестованному в Москве руководителю «ИСД» ужесточили обвинение

Сегодня, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

Басманный районный суд продлил срок ареста генеральному директору корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олегу Мкртчану до 12 месяцев. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ».

На сегодняшний день расследование дела Мкртчана завершено. Если ранее ему инкриминировали хищение 1 миллиарда рублей, который он взял в качестве займа у российского банка, а потом якобы вывел через оффшоры, то теперь сумма выросла до 85 миллиардов рублей.

Уголовное дело в отношении Мкртчана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ГСУ СКР возбудило 5 февраля этого года. В тот же день ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что ВЭБ-банком исковых требований к обвиняемому заявлено не было, но СКР через Басманный райсуд для погашения ущерба арестовал ООО «Ревякинский металлургический комбинат» (Тульская область) и «Ставсталь» (Невинномысск, Ставропольский край). Однако в Мосгорсуде выяснилось, что эти активы уже не принадлежат Мкртчану.

В качестве вещдоков у Мкртчана были изъяты два сотовых телефона, разговоры по которым прослушивались ФСБ.


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