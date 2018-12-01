За неделю на курсы украинского языка для венгров Закарпатья записались 300 человек

На бесплатные курсы украинского языка, которые в Берегово открывает правительство Венгрии, записались уже 300 человек.

Об этом заявил венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщает Радио Свобода.

«На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинскому языку для венгров Закарпатья. Уже записалось 300 человек», - отметил он.

По словам уполномоченного, координацию проведения курсов осуществляет береговский институт Ференца Ракоци, который также финансируется венгерской стороной.

«Специалисты разрабатывали методики, есть и литература. После окончания можно сдать экзамен и проверить свой уровень», - подчеркнул Грежа.

Напомним, официальный Будапешт начал вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих на Закарпатье.

Бесплатные курсы украинского языка должны стартовать в начале 2019 года.