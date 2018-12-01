Кабмин поддержал запрет использования диких животных в цирках

Кабинет Министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством экологии и природных ресурсов изменения в законодательство, касающееся защиты животных от жестокого обращения. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщили в пресс-службе Минприроды.

«Правительство поддержало наш законопроект, который регулирует ряд вопросов по защите животных от жестокого обращения. В частности, и запрет использования диких животных в цирках с переходным периодом 5 лет», - сказал Семерак.

Он отметил, что это время понадобится для выработки механизма передачи диких животных в природно-заповедный фонд и определения мест дальнейшего проживания животных.

«Мы не можем в один день запретить использование животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет содержать и кормить. Украина не первая страна, которая проходит этот путь. Я также понимаю, что мы получим большое сопротивление от людей, неготовых отказаться от эксплуатации животных в зрелищах. Мы готовы к этому противостоянию. В конце концов, в мире есть несколько десятков стран, отказавшихся от цирков и Украина имеет все шансы пополнить их ряды. Впереди рассмотрение проекта закона в ВРУ», - сказал министр.

Он также отметил, что проблема неадекватного обращения с животными назрела давно и распространяется далеко за пределы цирков. В частности, речь идет о содержании диких животных в частном секторе и распределении полномочий между органами власти, наделенными полномочиями применить санкции по отношению к безответственным владельцам.

«Правительство сегодня поддержало предложенные нами изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины, которые наконец разграничивают полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении жестокого обращения с животными», - сказал Семерак.

Так, согласно предлагаемым изменениям, рассмотрение дел об административных нарушениях в отношении диких животных отнесено к компетенции Государственной экологической инспекции Украины, а по домашних и бездомных – к Национальной полиции Украины.

Также министр экологии сообщил, что на сегодня в Украине никто не владеет информацией относительно реального количества диких животных, которые находятся в частной собственности, поэтому Минприроды выступает за создание Единого электронного реестра по учету диких животных, куда их владельцы в обязательном порядке будут вынуждены вносить все данные, а также инициирует разработку порядка изъятия диких животных у недобросовестных владельцев.

В министерстве сообщили, что официально выступления диких животных в цирках запрещены в таких странах как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Латвия, Голландия, Румыния, Словения, Финляндия, Швеция. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных. В Венгрии и Португалии запрещено использование диких животных в цирках, включенных в Список CITES I.