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Средний возраст самолетов в Украине составляет 23 года

Сегодня, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

Средний возраст самолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и находящихся в эксплуатации в частных авиакомпаниях, составляет 23 года. Об этом заявили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины в ответе на информационный запрос, - сообщает УНН

"Средний возраст воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и находящихся в эксплуатации в частных авиакомпаниях, составляет 23 года", - отметили в пресс-службе ведомства. 

При этом в Госавиаслужбе уточнили, что все воздушные суда, эксплуатируемые украинскими авиакомпаниями, имеют сертификаты летной годности и сертификаты просмотра летной годности. Техническое состояние воздушных судов гражданской авиации, которые получили эти сертификаты, соответствуют требованиям утвержденных Мининфраструктуры Правил по поддержанию летной годности. 

Также в ведомстве сообщили, что в течение текущего года Госавиаслужба вынесла 279 постановлений о наложении штрафов за различные правонарушения в сфере гражданской авиации к субъектам авиационной деятельности. 

Как сообщалось ранее, в июле 2018 министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с инициативой ограничить срок эксплуатации пассажирских самолетов в следующем году, запретив эксплуатацию воздушных судов старше 20 лет.


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