Трое человек пострадали в результате взрыва в троллейбусе в центре Винницы

Трое пассажиров пострадали в результате взорвавшегося колеса троллейбуса в центре Винницы, - сообщает "Винница.info"

Отмечается, что ЧП произошло около 10:00 утра на улице Соборной.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Из салона забрали трех пассажиров, получивших травмы: двух мужчин и женщину. Работают правоохранители.

В Винницкой транспортной компании ситуацию не комментируют.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области отметили, что у троллейбуса лопнуло внутреннее колесо. Из-за этого в салоне оторвалась крышка люка на полу, что и травмировала ноги пассажирам. В больницу госпитализировали трех человек, у двух подозрения на переломы, у женщины - травма.

Подробности и обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.