Грымчак рассказал, что Украина получила от НАТО из-за военного положения

Благодаря военному положению Украина получила современные средства связи от коллег из стран НАТО.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак.

Отвечая на вопрос ведущей о том, что было сделано такого в стране, чего не могли сделать без военного положения, Грымчак сказал, что в первую очередь было сделано многое, что можно обсуждать только на СНБО в закрытом режиме.

«Передислокация одной мотопехотной бригады во время военного положения и без него происходит с разницей в 2 недели. И это не потому, что «Укрзализныця» против помощи армии. Она работает в штатном режиме бизнес-структуры, у них есть обязательства, которые они должны выполнять своевременно. Когда наступает военное положение «Укрзализныця», ссылаясь на него, может скорректировать свои действия и никто не будет предъявлять претензий, всем все понятно», – отметил Гримчак.

Также, по его словам, Украина получила современные средства связи от коллег из стран НАТО, в том числе благодаря военному положению. Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает.

«Когда Президент возвращался из Брюсселя, на президентском борту эти средства связи были срочно доставлены сюда. Также были и другие мероприятия, начиная от призыва резервистов. Это так кажется, что все просто. Позвонили людям, они все бросили и пришли. На каком основании люди покинут свои рабочие места? Много резервистов работают, имеют определенные обязательства перед теми с кем подписали трудовые договоры», – пояснил заместитель министра по вопросам ТОТ.