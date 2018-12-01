» » На Подоле восстанавливают подачу тепла и воды после аварии

На Подоле восстанавливают подачу тепла и воды после аварии

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Подольском районе Киева ликвидировали аварию, из-за которой 26 декабря без теплоснабжения остался 61 дом.

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время специалисты восстанавливают поставки горячей воды и централизованного отопления домов.

Сообщается, повреждение, которое произошло по адресу: ул. Константиновская, 61, было ликвидировано вчера в 18:00. Сразу после завершения ремонтных работ работники начали восстанавливать подачу теплоносителя (ул. Константиновская,61, 51, 57, 59/5, 55, 53; ул.Юрковская, 2-6/32, 8-2, 12/59; ул. Еленовская,8; ул. Кирилловская, 30/5, 26/2, 34-38; ул. Оболонская,4,5,6,7,9).

Повреждения по адресу ул. Светлицкого, 30/20 было устранено утром 27 декабря. (ул. Светлицкого,30/20, 30/20а, 30/20б, 28, 28а, 24, 24а, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а; ул. Червонопільська,19, 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15; ул. Межевая, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18; ул. Свободы,8/28, 10, 14, 16).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:23

Боевики сорвали разминирование в районе КПВВ "Марьинка"

Сегодня, 09:55

Пограничники заявили о перемещении колонн военной техники РФ вдоль границы

Сегодня, 08:59

Боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 18:00

СБУ перекрыла нелегальный канал продажи взрывчатки из ООС

Вчера, 17:40

Какие вопросы решили в регионах за время военного положения

Вчера, 17:02

Жители Луганщины исправно платят транспортный налог

Вчера, 16:59

За год ВСУ получили более 2,5 тысячи единиц высокоточного вооружения

Вчера, 16:24

В Минфине РФ объяснили выбор фигурантов для санкционного списка по Украине

Вчера, 15:48

В Украине прекращено военное положение

Вчера, 14:14

Два населенных пункта в ОРЛО временно останутся без воды

Вчера, 13:30

Украина призвала Евросоюз ввести новые санкции против России

Вчера, 13:28

Красный Крест продолжит работу в оккупированных Луганске и Донецке

Новости Украины:

Сегодня, 10:56

На Подоле восстанавливают подачу тепла и воды после аварии

Сегодня, 09:56

В аэропорту Симферополя Дед Мороз и Снегурочка выбивают долги из авиапассажиров

Сегодня, 09:54

В Украине остаются обесточенными 104 населенных пункта

Вчера, 18:00

На Львовщине в электричке произошла массовая драка

Вчера, 17:38

В ДНР отменят комендантский час. Временно

Вчера, 17:02

Украина просит принять меры из-за поставок итальянского оборудования в Крым

Вчера, 16:58

На железнодорожном вокзале в Мариуполе нашли взрывчатку

Вчера, 16:21

Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ

Вчера, 15:52

На территории Полтавской области осложнено движение транспорта

Вчера, 14:15

Пограничники усилят меры безопасности на праздники

Вчера, 13:33

В Одесской области вводят запрет на продажу алкоголя ночью

Вчера, 13:28

Красный Крест продолжит работу в оккупированных Луганске и Донецке

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 