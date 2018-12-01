В аэропорту Симферополя Дед Мороз и Снегурочка выбивают долги из авиапассажиров

В аннексированном Россией Крыму сотрудники оккупационной службы судебных приставов, нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой, проверяют авиапассажиров, ожидающих своих рейсов в аэропорту «Симферополь», на "наличие или отсутствие задолженности". Об этом сообщают "Новости Крыма".

Сообщается, что таким образом "в преддверии новогодних праздников крымчане и гости приняли участие в акции "В Новый год – без долгов!".

В ходе акции судебными приставами было проверено более 50 граждан "на наличие задолженности".