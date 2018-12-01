В Украине остаются обесточенными 104 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Так, в Днепропетровской области обесточены 65 населенных пунктов, Полтавской - 18, Кировоградской - 10, Донецкой - 8 и Черновицкой - 3.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.