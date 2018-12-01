В ДНР отменят комендантский час. Временно

Главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил комендантский час в новогоднюю ночь. Об этом говорится в его распоряжении, - сообщают сепаратистские СМИ.

Таким образом, люди смогут отметить Новый год в режиме праздника, не торопясь с наступлением темноты покинуть улицу и спрятаться по своим квартирам.

Кроме того, без комендантского часа жители оккупированной части Донецкой области смогут провести Рождественскую ночь.

"Приостановить действие режима комендантского часа на территории "ДНР" с 23:00 31 декабря 2018 года по 5:00 1 января 2019 года; с 23:00 6 января 2019 года по 5:00 7 января 2019 года", - говорится в распоряжении главы оккупационной власти.