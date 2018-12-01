Украина просит принять меры из-за поставок итальянского оборудования в Крым

Посольство Украины в Италии просит Министерство иностранных дел Италии и Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности "Confindustria" принять меры в отношении итальянских компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированный РФ Крым.

Об этом говорится в ответе МИД Украины, сообщает "Крым.Реалии".

Так, украинское ведомство подчеркивает, что подобные действия итальянских компаний могут нарушать режим санкций, введенный Европейским союзом в 2014 году.

МИД Украины также информирует, что ведомство обратилось с запросом к итальянским компаниям. В частности, украинское министерство просит разъяснить ситуацию с поставками оборудования.