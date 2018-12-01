На железнодорожном вокзале в Мариуполе нашли взрывчатку

В Мариуполе на железнодорожном вокзале полицейские изъяли у прохожего тротил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

Им оказался 55-летний житель Тернополя.

«В ходе проведения поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято вещество похожее на тротил», - отметили в полиции.

Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.