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На железнодорожном вокзале в Мариуполе нашли взрывчатку

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе на железнодорожном вокзале полицейские изъяли у прохожего тротил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

Им оказался 55-летний житель Тернополя.

«В ходе проведения поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято вещество похожее на тротил», - отметили в полиции.

Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.


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