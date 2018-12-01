Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список Украины против России.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает пресс-служба Порошенко.

В санкционный список вносятся те, кто атаковали украинские корабли в Керченском проливе, кто были причастны к незаконным судебным процессам, к задержанию, те, кто отдавали приказы.

"Мы должны продемонстрировать миру решимость украинских действий. Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе, значительное количество депутатов Государственной думы, в том числе от фракций "Единая Россия", ЛДПР, также решением вводятся в санкционный список", - добавил глава государства.

По предложениям Кабинета министров, Службы безопасности Украины, с учетом позиции Верховной рады, также будет применен механизм санкций к предприятиям, которые в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставки в вооруженные силы РФ.