На территории Полтавской области осложнено движение транспорта

26 декабря на территории Полтавской области из-за погодных условий осложнено движение транспорта.

Так, по данным ГосЧС, проблемными остаются участки:

- Глобинский р-н, между селами Липовое и Бугаевка, протяженностью около 15 км (а/д Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь»);

- Отрезок автодороги М-03 «Киев-Харьков» протяженностью около 22 км,

между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского района.

Всего от ГосЧС. для высвобождения транспорта из снежных заносов и помощи на подъемах и сложных участках дорог задействовано 24 единицы техники и 94 человека личного состава, оказана помощь 136 ед. транспортных средств и 265 людям.