На территории Полтавской области осложнено движение транспорта

На территории Полтавской области осложнено движение транспортаСегодня, 15:52
26 декабря на территории Полтавской области из-за погодных условий осложнено движение транспорта.
Так, по данным ГосЧС, проблемными остаются участки:
- Глобинский р-н, между селами Липовое и Бугаевка, протяженностью около 15 км (а/д Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь»);
- Отрезок автодороги М-03 «Киев-Харьков» протяженностью около 22 км,
между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского района.
Всего от ГосЧС. для высвобождения транспорта из снежных заносов и помощи на подъемах и сложных участках дорог задействовано 24 единицы техники и 94 человека личного состава, оказана помощь 136 ед. транспортных средств и 265 людям.