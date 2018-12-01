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Пограничники усилят меры безопасности на праздники

Сегодня, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины накануне Нового года и Рождества для обеспечения максимально безопасного и комфортного международного движения усилят меры по охране государственной границы.

Как сообщает пресс-служба погранведомства, во время мероприятий контроля на новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора.

«Привлечены необходимое количество пограничных нарядов и определены резервы, к проверкам и осмотрам задействованы служебные собаки и используются все возможные технические средства», - отмечается в сообщении.

За последние пять предпраздничных и праздничных дней сотрудники Госпогранслужбы оформили через государственную границу почти 1,1 миллиона человек (из них в Украине около 665 тысяч человек) и более 190 тыс. транспортных средств.

Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения ООС. В течение пяти дней через линию разграничения пропущено более 190 тыс. человек и 24 тысячи транспортных средств.

Стоит отметить, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админграницах с ВОТ АР Крым и линии разграничения в районе проведения ООС будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.

Государственная пограничная служба обращается ко всем гражданам, которые пересекают государственную границу Украины, тщательно и заблаговременно готовиться к своим путешествиям, в том числе правильно оформлять документы и учитывать погодные условия.


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