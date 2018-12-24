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Россия расширила санкции против Украины

Вчера, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

Российская Федерация расширила санкции против Украины. Об этом идет речь в посте российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter.

Медведев отметил, что с сегодняшнего дня расширен список физических и юридических лиц из Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - добавил Медведев.

Отметим, Россия ввела санкции против Украины 1 ноября, под их действие попали 322 физических лиц и 68 компаний. В санкционный список вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и сын президента Украины Алексей Порошенко. Санкции предполагают заморозку средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег.


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