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"Нафтогаз" разъяснил, какие нормы должны начисляться потребителям без счетчиков

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Об этом сообщает "Нафтогаз" в Facebook.

Сообщается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, плату за газ при отсутствии счетчиков должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.

"Незаконным является и взимание с потребителей платы по норме 5,4 кубометра на человека в месяц в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.


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