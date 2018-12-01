"Нафтогаз" разъяснил, какие нормы должны начисляться потребителям без счетчиков

Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Об этом сообщает "Нафтогаз" в Facebook.

Сообщается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, плату за газ при отсутствии счетчиков должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.

"Незаконным является и взимание с потребителей платы по норме 5,4 кубометра на человека в месяц в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.