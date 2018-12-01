В восьми областях обесточены 128 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий в ночь на 25 декабря были обесточены 128 населенных пунктов. Об этом сообщает ГосЧС.

Сообщается, что в результате порывов ветра, дождя и мокрого снега обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях. В частности, в Днепропетровской - 46, Кировоградской - 43, Николаевской - 16, Черновицкой - 8, Киевской - 6, Черкасской - 5, Запорожской - 2 и Черниговской областях - 2.