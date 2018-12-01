В Москве директор Государственной галереи на Солянке Фёдор Павлов-Андреевич уволился после отмены выставки художницы Катрин Ненашевой "Груз 300. Коллажи переживаний", посвященной пыткам. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, - сообщает Радио Свобода.

Павлов-Андреевич написал, что не хочет рассуждать о причинах отмены выставки, но после неё ему "стало понятно" – его "время на Солянке истончилось".

Выставка "Груз 300. Коллажи переживаний" должна была пройти в галерее на Солянке в сентябре и состоять из семи историй людей, переживших пытки. По замыслу Катрин Ненашевой, посетители могли принять в ней участие, "став свидетелями переживаний". Официально выставку отменили "в сложившейся общественной ситуации", "по не зависящим от Солянки обстоятельствам".

Катрин Ненашева стала известна своими уличными перформансами, во время которых она помещала себя в металлическую клетку, плотно обернутую целлофаном. На клетке было написано, что в ней "находится тело, которое пытали" и что "пытки в России происходят ежедневно – за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц". За проведение своих акций Ненашеву неоднократно задерживали в разных городах России.

В мае 2018 года её также задержали органы безопасности так называемой "Донецкой народной республики", когда она приехала в Донецк навестить своих родственников. По словам художницы, в течение нескольких дней её держали в неизвестном помещении, избивали и подвергали пыткам.