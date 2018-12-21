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В Житомирской области в результате ДТП пострадали 7 человек

Вчера, 20:09 citynews.net.ua | Напечатать

В понедельник, 24 декабря, около 15.30 вблизи села Денеши Житомирской области автомобиль "Опель Астра" столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104, в результате аварии погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Житомирской области.

Сообщается, что водитель автомобиля "Опель Астра", выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104.

"В результате происшествия погиб пассажир ВАЗа, 31-летний житель областного центра. Водители обоих транспортных средств, пассажиры "Опеля", 35-летняя киевлянка и 38-летняя жительница Хмельницкой области, а также трое детей в возрасте от 6 до 9 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП продолжает работать полиция. Все обстоятельства и причины, приведшие к дорожно-транспортному происшествию, устанавливаются.


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