Полиция задержала мужчину, который накануне вечером бросил гранату в отделение банка в Павлограде

Полиция задержала 38-летнего мужчину, который бросил гранату в помещение банка в Павлограде вечером 23 декабря. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Сейчас полицейскими установлено, что 23 декабря около 21 часа возле здания банка на ул. Центральной г. Павлограда человек бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5. В результате взрыва были повреждены витрины. Пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы происшествия.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину подозревают в совершении взрыва, он задержан в порядке ст. 208 УПК.

Во время обыска по месту проживания задержанного полицейские изъяли еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы, - говорится в сообщении