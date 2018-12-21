В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих

Союз предпринимателей и работодателей Польши считает, что возможный отток украинских рабочих в Германию может нанести серьезный ущерб польской экономике, сообщает «Новое время» со ссылкой на Die Welt.

9 декабря правительство ФРГ утвердило законопроект, который предусматривает отмену с 2020 года приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу. Если его одобрит Бундестаг, квалифицированные работники из Украины получат возможность легально трудоустроится в Германии.

Сейчас в Польше проживает около 2 млн украинцев, большинство из которых - трудовые мигранты.

По подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, рынок труда страны могут покинуть 500 тысяч украинцев, однако в случае развития негативного сценария их будет в два раза больше.

Организация призвала польское правительство усовершенствовать миграционное законодательство с целью привлечения зарубежных рабочих.