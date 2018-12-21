На Донетчине на железнодорожной станции нашли схрон боеприпасов

В Донецкой области на территории грузового двора железнодорожной станции Лиман были найдены четыре гранаты РГД, 2 гранаты ВОГ, 8 детонаторов к минам, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В Лиманское отделение полиции поступила информация о том, что на территории грузового двора станции Лиман Донецкой железной дороги находится автомобиль, а в нем боеприпасы. При обследовании полицейские нашли схрон.

Все изъятое правоохранителями будет направлено на экспертизу.

Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.