Более 60 нардепов пропустили почти все голосования в декабре

По меньшей мере 60 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной рады в декабре 2018 года. Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины" в Facebook .

Как сообщается, 252 нардепа пропустили половину голосований ВР, из них 61 депутат не присутствовал на более 90% голосований. Еще 17 политиков в течение декабря не проголосовали ни разу.

"Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрия Яроша", - говорится в сообщении.

Кроме того, все голосования парламента пропустили депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которую удерживают под стражей.

Отмечается, что самые высокие показатели голосования имеют Виктор Пинзеник (100% голосований), Михаил Бондарь (99%) и Иван Спорыш (99%).