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Порошенко подписал закон о признании воинов УПА участниками боевых действий

Сегодня, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке присвоен статус участников боевых действий. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает предоставление статуса участника боевых действий гражданам, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Закон вносит изменения в ст. 6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Участниками боевых действий признаются воины Украинской повстанческой армии, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, не совершили преступлений против мира и человечества и были реабилитированы.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам установит Кабмин.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.


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