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Какой будет погода на Новый год

Сегодня, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

Народный синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebookрассказала, какой будет погода на новогодние праздники. Также она дала детальный прогноз на понедельник, 24 декабря. По данным синоптика по всей страны в новогоднюю ночь ожидаются морозы, кроме того, над Украиной нависнет северный циклон.

В понедельник, 24 декабря во всей стране будет сыпать мокрый снег и дождь. Температура будет держаться на уровне от -1 до -6 гарудсов.

"24 декабря, в канун западного Сочельника в Украине ожидается нестабильная погода. Завтра выпадет снег, мокрый снег, на юге будет преимущественно дождь. В восточных областях понедельник ограничится лишь облаками - без существенных осадков. Преобладать южный ветер, на западе Украины - северо-западный, порывистый, местами с штормовыми порывами. Температура воздуха ближайшей ночью на Западе и Востоке около нуля, на остальной территории подморозит до -1… -6 градусов. Завтра днем в Украине ожидается около нуля, на Севере, Волыни, в Ровенской, Харьковской и Луганской областях -1… -3 градуса", — пишет Диденко.

Синоптик также уточнила, какая погода будет в Киеве.

"В Киеве 24 декабря выпадет снег и мокрый снег, будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, хотя она уже мало кого интересует, стабильная в своей вредности. Ночью в столице подмерзнет до -3 градусов, завтра днем предполагается 0, -1 градус. 25-26 декабря в Киеве морозы окрепнут до -2… -8 градусов", — прогнозирует синоптик.

Диденко также рассказала, какой будет погода на Новый год.

"31 декабря — 1 января к нам приблизится циклон атлантического происхождения. И поэтому на протяжении 1 января 2019 Украина пройдут осадки — карта. В новогоднюю ночь – снег и мокрый снег на Западе и Севере (Киев принадлежит к Северу), днем 1 января осадки охватят Центр, Восток и Юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождь — в зависимости от температуры воздуха. Ночью 1 января в Украине ожидается 0… -6 градусов мороза, в Сумской и Харьковской до -8 градусов, на западе Украины около нуля. В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января по 2 градусов", — добавила она.


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