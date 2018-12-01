РФ отклонила встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

США поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, однако эту инициативу отклонила Москва.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью газете «День».

«Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум. На такой встрече подобная ситуация должна была быть урегулирована», – сказал он.

Дипломат пояснил, что проблема заключается не в вопросе формата переговоров, а в том, что РФ не желает завершать войну.

«Об этом говорить полезно, потому что это иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет восстановить мир и территориальную целостность Украины», – добавил Волкер.