Украина до сих пор не направила в Европейский суд по правам человека заявление в "надлежащей форме" по морякам, захваченным в районе Керченского пролива российскими пограничниками.

Об этом сообщили УНН в ЕСПЧ.

"Сегодня от правительства Украины не получено ни одной заявки в надлежащей форме", - сообщили в суде.

На уточняющий вопрос о том, до какого времени Украина может подать заявку, в ЕСПЧ отметили следующее: "Украинскому правительству было предложено подать заявление до 7 января 2019 года".

Как сообщалось ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.