Порошенко сообщил, когда подпишет закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о прямой закупке услуг оборонного назначения как только он поступит ему на подпись.

Об этом сообщает глава государства в Тwitter.

Порошенко отметил, что в настоящее время растут возможности эффективного импорта оружия и вчера, 20 декабря, Верховная рада Украины приняла за основу закон, который позволяет Министерству обороны, Вооруженным силам и Генштабу без посредничества государственного концерна "Укроборонпром" напрямую закупать то, что партнеры Украины по НАТО готовы поставлять.

"ВСУ давно ждали этого шага. Как только этот закон поступит на подпись президенту, я сразу его подпишу", - заявил он.