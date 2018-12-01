В Украине запустили Единую систему авиабезопасности

В Украине сегодня, 21 декабря, запустили Единую систему авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел. Об этом сообщает релиз МВД.

Сообщается, что сегодня подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии передали по одному вертолету Airbus Н225 Super Puma, которые поставляются в рамках ранее заключенного контракта. Всего до конца 2021 года Украина получит 55 таких вертолетов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что подразделения МВД получат 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 - Н145 и 24 вертолета Н125. Они будут использоваться для транспортировки больных, разведки зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров, мониторинга границы, выполнения специальных полицейских функций.