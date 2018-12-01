» » В Украине запустили Единую систему авиабезопасности

В Украине запустили Единую систему авиабезопасности

Сегодня, 13:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине сегодня, 21 декабря, запустили Единую систему авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел. Об этом сообщает релиз МВД.

Сообщается, что сегодня подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии передали по одному вертолету Airbus Н225 Super Puma, которые поставляются в рамках ранее заключенного контракта. Всего до конца 2021 года Украина получит 55 таких вертолетов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что подразделения МВД получат 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 - Н145 и 24 вертолета Н125. Они будут использоваться для транспортировки больных, разведки зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров, мониторинга границы, выполнения специальных полицейских функций.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

На Луганщине осудили водителя, который нелегально перевозил людей в Россию

Сегодня, 17:40

Оккупанты испытывают на Донбассе новые образцы вооружения

Сегодня, 17:01

Бюджетные деньги на ремонт дорог распределяется между областями Украины пропорционально

Сегодня, 16:51

В частном доме в Рубежном полиция изъяла арсенал боеприпасов

Сегодня, 16:01

Оккупанты продолжают запугивать жителей ОРДЛО

Сегодня, 15:55

На Луганщине судят наркоторговца

Сегодня, 15:25

В Лисичанске на улице сгорела иномарка

Сегодня, 14:58

В оккупированном Луганске задержали начальника полиции ЛНР

Сегодня, 13:58

Украина предлагает провести обмен пленными 5 января

Сегодня, 13:49

В Польше родила 11-летняя девочка из Украины

Сегодня, 12:54

В Кремле заявили о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех"

Сегодня, 12:53

В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Завершен ремонт водовода «Горловка – Торецк»

Сегодня, 17:39

РФ отклонила встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

Сегодня, 17:01

Бюджетные деньги на ремонт дорог распределяется между областями Украины пропорционально

Сегодня, 16:32

На Буковине пограничники со стрельбой остановили авто, прорывавшееся к границе

Сегодня, 16:03

Украина до сих пор не подала в ЕСПЧ в "надлежащей форме" заявление о захваченных моряках

Сегодня, 15:54

Порошенко сообщил, когда подпишет закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

Сегодня, 15:16

На Одесчине из-за гололеда столкнулись 10 автомобилей

Сегодня, 14:59

Сенцова выписали из медчасти колонии

Сегодня, 13:46

В Украине запустили Единую систему авиабезопасности

Сегодня, 12:58

Кабмин внес в Раду закон о полномочиях набсоветов нацкомпаний

Сегодня, 12:54

В Кремле заявили о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех"

Сегодня, 11:21

Школьников Одесской области будут учить по интернету

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 