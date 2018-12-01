Кабмин внес в Раду закон о полномочиях набсоветов нацкомпаний

В Верховную раду Украины внесен законопроект о полномочиях наблюдательных советов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, пишет РБК-Украина.

Такую информацию глава правительства озвучил, отвечая на вопросы об оплате труда руководителей национальных компаний.

"Мы будем здесь достаточно жесткими с точки зрения позиции правительства. Потому что сейчас выплаты производятся по действующим контрактам... Что касается чрезмерных оплат, то после того, как такое решение было принято наблюдательным советом, который не проводил консультации с правительством, Кабмин принял соответствующие решения сразу. Эти ограничения действуют с июля", - сообщил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в парламент внесен законопроект о полномочиях наблюдательных советов.

"Что касается наблюдательных советов. Вы знаете, что наблюдательные советы мы начали менять по конкурсу, и фактически есть разный опыт: и положительный, и менее положительный. Но останавливаться в корпоратизации не нужно, надо идти дальше. Что касается полномочий наблюдательных советов, то в парламенте есть новый закон. Поэтому дискуссия еще впереди", - добавил он.