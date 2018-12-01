На Волыни запретили использование русскоязычного культурного продукта

Областная рада решила установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Об этом сообщает местное издание "Волынь online".

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения.

Как сообщается, решение было принято с целью избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, а также для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и "преодоления последствий длительной языковой русификации".

Председателю Волынской ОГА Александру Савченко поручили принять меры по созданию рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц относительно моратория.