В Константиновке на пожаре погибли два человека

В результате пожара в Константиновке два человека погибли, еще два – получили отравление угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в 00:33 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Ростовской в Константиновке.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар вспыхнул в летней кухне. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела двух погибших людей. Кроме того, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, медики госпитализировали двух мужчин в терапевтическое отделение Центральной районной больницы г. Константиновка с предварительным диагнозом: отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии», – сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 02:10. Его причина устанавливается.