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Количество путешествующих украинцев возросло на 6%

Сегодня, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

В 2018 году больше всего граждане предпочитали путешествовать в Польшу, Венгрию, Молдову и Румынию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отметили в ведомстве, что в 2018 году лидирующие позиции в поездках украинцев, как и в прошлом году, занимают такие страны как Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет (увеличение на 350 тыс. человек) и Турция", - сообщили в ГПСУ .

Кроме этого, поданным Госпогранслужбы, увеличился спрос на поездки в Германию (165 тыс.), Италию (125 тыс.), Испании (50 тыс.), Грецию и Данию (30 тыс.), Австрию и на Кипр (по 25 тыс.), Латвии (20 тыс.), Болгарию и Чехию (по 15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (по 10 тыс.).

Путешествия в США и Израиль остаются на уровне прошлого года.

Как отметил Госпогранслужбы Петр Цигикал, в уходящем году наблюдается устойчивый рост объемов пропускных операций - в среднем на 4%. При этом, 71% составляют граждане Украины (66,4 миллиона человек), иностранцы - 29%.

По словам Цигикала, количество путешествующих украинцев по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6%.

В частности, возросло количество поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением - в общем это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты увеличился на 29%.


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