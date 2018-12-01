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«Петров» и «Боширов» попали под санкции США

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

Минфин США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из России, среди которых агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

15 человек из этого списка, по данным США, связаны с ГРУ. Это Борис Антонов 1980 года рождения, Анатолий Ковалев (1991), Николай Козачек (1989), Алексей Лукашев (1990), Александр Малкевич (1975), Артем Малышев (1988 год), Алексей Минин (1972), Алексей Моренец (1977), Виктор Нетыкшо (1966), Александр Осадчук (1962), Алексей Потемкин (1983), Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972), Иван Ермаков (1986). 

Кроме того, под санкции попали четыре компании – «Экономика сегодня», «Федеральное агентство новостей» и «Невские новости», связанные с «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также петербургская компания USA Really, связанная с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.


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