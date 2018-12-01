Польша отзывает своего посла в Украине

Посол Польши в Украине Ян Пекло будет отозван с должности 31 января 2019.

Соответствующее постановление президента Польши было опубликовано 19 декабря в правительственном издании Monitor Polski, сообщает Европейская правда.

«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 отзываю господина Яна Пекло с 31 января 2019 от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине», - говорится в постановлении от 4 декабря.

Информацию об отзыве посла подтвердили источники в МИД обоих государств. Отмечается, что польская сторона уже определила кандидата на должность нового посла.

Яна Пекло был назначен послом в Украине в августе 2016 года. С 2005 года он был директором фонда Польско-Украинского сотрудничества PAUCI. Пекло был известным публицистом, а также комментатором польских и украинских СМИ.