Минсоцполитики опровергло фейк о январских пенсиях

На днях некоторые средства массовой информации распространили ложную информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

«СМИ, распространившие эту «новость», ссылаются на проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете Министров Украины «О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год» для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года. Однако этим проектом не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года», - отмечается в сообщении.

Таким образом, в декабре будет осуществлена ​​выплата пенсий за декабрь, а за январь – в январе 2019 года.